Тадич, Ракитич и Де Брюйне могли перейти в "Динамо"

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Исполнительный директор "Химок" Роман Дьяков, ранее работавший в московском "Динамо", рассказал о несостоявшихся переходах в столичный клуб звёздных европейских футболистов.

"В тот момент Де Брюйне был травмирован, играл в Бельгии. Был контакт с "Генком", узнавали, почему он травмирован. Клуб ответил уклончиво. Сказали, что как только он выздоровеет, можно будет ознакомиться с его способностями. Они были не против его продать. Нам нужно было убедиться, что он действительно боевая единица, потому что тогда уверенности в этом не было. А внутри их медицинского штаба было мнение, что травма могла превратиться в хроническое заболевание. Это риски, которые мы не стали брать на себя.

По Ракитичу мы дошли до разговора с агентом. Ему футболист сказал, что у него другие планы и деньги не очень важны. Он хотел играть в "Барселоне". Говорил, что поедет в "Севилью", чтобы потом перейти оттуда в "Барселону". Когда это всё произошло, я был шоке.

По Тадичу мы не дошли до обсуждения личных условий. Мы согласовали условия трансфера, но тренерский штаб выбрал другого игрока - Нехайчика. Не надо доверять тренерам, вы становитесь заложниками третьих лиц. Тренер не может составить качественного мнения об игроке. У него нет возможностей, он занят другим", - заявил Дьяков.

Напомним, что сейчас Де Брюйне является лидером "Манчестер Сити". Ракитич выступает за "Севилью", вернувшись туда после шести сезонов в "Барселоне". Тадич с 2018 года защищает цвета "Аякса".

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