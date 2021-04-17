Тадич, Ракитич и Де Брюйне могли перейти в "Динамо"
Фото Reuters / Lee Smith
Исполнительный директор "Химок" Роман Дьяков, ранее работавший в московском "Динамо", рассказал о несостоявшихся переходах в столичный клуб звёздных европейских футболистов.
"В тот момент Де Брюйне был травмирован, играл в Бельгии. Был контакт с "Генком", узнавали, почему он травмирован. Клуб ответил уклончиво. Сказали, что как только он выздоровеет, можно будет ознакомиться с его способностями. Они были не против его продать. Нам нужно было убедиться, что он действительно боевая единица, потому что тогда уверенности в этом не было. А внутри их медицинского штаба было мнение, что травма могла превратиться в хроническое заболевание. Это риски, которые мы не стали брать на себя.
По Ракитичу мы дошли до разговора с агентом. Ему футболист сказал, что у него другие планы и деньги не очень важны. Он хотел играть в "Барселоне". Говорил, что поедет в "Севилью", чтобы потом перейти оттуда в "Барселону". Когда это всё произошло, я был шоке.
По Тадичу мы не дошли до обсуждения личных условий. Мы согласовали условия трансфера, но тренерский штаб выбрал другого игрока - Нехайчика. Не надо доверять тренерам, вы становитесь заложниками третьих лиц. Тренер не может составить качественного мнения об игроке. У него нет возможностей, он занят другим", - заявил Дьяков.
Напомним, что сейчас Де Брюйне является лидером "Манчестер Сити". Ракитич выступает за "Севилью", вернувшись туда после шести сезонов в "Барселоне". Тадич с 2018 года защищает цвета "Аякса".
Не пропустите: "Краснодар" и "Динамо" поспорят за шведского форварда. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду травмировался и не сыграет с "Аталантой"
-
Аллегри готов вернуться в "Ювентус", но при одном условии
-
Кейн побил необычный рекорд АПЛ
-
Испанские СМИ анонсируют перестройку в Мадриде: 10 футболистов "на выход", ветераны непоколебимы, Холанд и Мбаппе - на вход
-
"Шахтёр" начал переговоры с итальянским тренером, который отказал "Спартаку"
Лента новостей
-
"Ахмат" уверенно разобрался с "Химками"
-
"Ренн" разгромил "Анжер" в 33-м туре Лиги 1
-
"Реал" может сэкономить 30 миллионов евро на бонусах футболистов
-
Гаттузо согласовал условия контракта с "Фиорентиной"
-
Тадич, Ракитич и Де Брюйне могли перейти в "Динамо"
-
2
Пользователи Soccernews считают, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне
-
Роналду травмировался и не сыграет с "Аталантой"
-
В "Фиорентине" не знают, сколько ещё пропустит Кокорин
-
Стал известен годовой бюджет "Химок"
-
Аллегри готов вернуться в "Ювентус", но при одном условии
-
Кейн побил необычный рекорд АПЛ
-
Официально: Тайсон вернулся в "Интернасьонал"
-
Кокорин пропустит шестой матч "Фиорентины" подряд
-
"Вулверхэмптон" нацелился на форварда сборной Украины
-
Девушка дня: Екатерина Дорожко - эффектная экс-супруга Луиса Адриано
-
Кьеллини не понимает критику в адрес Роналду
-
Глушаков высказался о негативном отношении к себе со стороны фанатов "Спартака"
-
Экс-форвард ЦСКА Абель Эрнандес сменил клуб
-
Испанские СМИ анонсируют перестройку в Мадриде: 10 футболистов "на выход", ветераны непоколебимы, Холанд и Мбаппе - на вход
-
"Бавария" определилась с будущим Шупо-Мотинга