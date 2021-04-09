Тадич впервые не забил пенальти за "Аякс", прервав впечатляющую серию

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Вратарь "Ромы" Пау Лопес прервал серию нападающего "Аякса" Душана Тадича по реализованным пенальти.

32-летний серб после перехода в амстердамский клуб 17 раз пробивал с "точки" и все удары превратил в забитые мячи.

Голевая серия Тадича закончилась в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Ромы" (1:2). Голкипер "волков" на 53-й минуте отразил 11-метровый в исполнении балканца.

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