Тадич впервые не забил пенальти за "Аякс", прервав впечатляющую серию

Теги душан тадичпау лопесромааяксстатистика

Тадич впервые не забил пенальти за "Аякс", прервав впечатляющую серию

Фото твиттер Squawka Football

Вратарь "Ромы" Пау Лопес прервал серию нападающего "Аякса" Душана Тадича по реализованным пенальти.

32-летний серб после перехода в амстердамский клуб 17 раз пробивал с "точки" и все удары превратил в забитые мячи.

Голевая серия Тадича закончилась в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Ромы" (1:2). Голкипер "волков" на 53-й минуте отразил 11-метровый в исполнении балканца.

Не пропустите: Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона 56-летней давности. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси

Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов