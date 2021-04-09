Тадич впервые не забил пенальти за "Аякс", прервав впечатляющую серию
Вратарь "Ромы" Пау Лопес прервал серию нападающего "Аякса" Душана Тадича по реализованным пенальти.
32-летний серб после перехода в амстердамский клуб 17 раз пробивал с "точки" и все удары превратил в забитые мячи.
Голевая серия Тадича закончилась в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Ромы" (1:2). Голкипер "волков" на 53-й минуте отразил 11-метровый в исполнении балканца.
Не пропустите: Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона 56-летней давности. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Стукалов - новый главный тренер "Уфы"
-
"Милан" может заменить Доннарумму украинским вратарем
-
Французские СМИ превознесли ПСЖ после победы над "Баварией"! Мы собрали лучшие отрывки из их материалов
-
"Зенит" объявил о досрочном уходе спортивного директора
-
Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона 56-летней давности
Лента новостей
-
Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси
-
Официально: Стукалов - новый главный тренер "Уфы"
-
Мусаев назвал свои трансферные ошибки в "Краснодаре"
-
Карпин высказался о возможности возвращения в "Спартак"
-
"Милан" может заменить Доннарумму украинским вратарем
-
В "Спартаке" отреагировали на данные о колоссальных убытках клуба от трансферов
-
Французские СМИ превознесли ПСЖ после победы над "Баварией"! Мы собрали лучшие отрывки из их материалов
-
"Вильярреал" - в одном матче от повторения клубного рекорда в Лиге Европы
-
Мусаев оценил решение "Краснодара" заменить его на Гончаренко
-
Тадич впервые не забил пенальти за "Аякс", прервав впечатляющую серию
-
Сульшер прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Гранадой" в Лиге Европы
-
Карпин порассуждал о судействе в РПЛ
-
"Аталанта" выбирает между тремя вратарями
-
Игнашевич назвал лучшего защитника РПЛ
-
Голый мужчина выбежал на поле во время четвертьфинала Лиги Европы
-
"Краснодар" трудоустроил ещё двух экс-тренеров ЦСКА
-
"Зенит" объявил о досрочном уходе спортивного директора
-
Аленичев высказался о приглашении Олича в ЦСКА
-
Севилья может войти в число городов, принимающих матчи Евро-2020
-
Рэшфорд повторил достижение Бобби Чарльтона 56-летней давности
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23