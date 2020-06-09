Таганский суд огласил предварительный приговор по делу Ефремова, который устроил смертельное ДТП

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Таганский суд огласил предварительный приговор по делу Ефремова, который устроил смертельное ДТП

Известный актер и болельщик московского "Спартака" Михаил Ефремов получил два месяца ареста после вчерашнего ДТП, в результате которого умер человек. Об этом сообщил  телеграм-канала Mash

По решению Таганского суда, до 9 августа актер будет находится под домашним арестом.

"Все это чудовищно произошло. Не возражаю против домашнего ареста", - сказал Ефремов на заседании.

Напомним, инцидент произошел вчера, 8 июня. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал в аварии и через несколько часов умер от травм в больнице. Ефремову грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

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