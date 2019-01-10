Таиланд переиграл Бахрейн в Кубке Азии
Сборная Таиланда в матче группового турнира Кубка Азии переиграла Бахрейн.
Победный гол 58-й минуте забил полузащитник Чханатхип Сонгкрасин.
Бахрейн - Таиланд - 0:1.
Гол: Сонгкрасин, 58
Таиланд, набрав 3 балла занимает второе место в группе А. У Бахрейна с 1 баллом на последней строчке.
Сегодня также пройдет еще один матч второго тура этой группы: Индия встретится с ОАЭ.
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|Оман
|3
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|3
|0
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|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0