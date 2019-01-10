Таиланд переиграл Бахрейн в Кубке Азии

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Таиланд переиграл Бахрейн в Кубке Азии

Сборная Таиланда в матче группового турнира Кубка Азии переиграла Бахрейн.

Победный гол 58-й минуте забил полузащитник Чханатхип Сонгкрасин.

Бахрейн - Таиланд - 0:1.

Гол: Сонгкрасин, 58

Таиланд, набрав 3 балла занимает второе место в группе А. У Бахрейна с 1 баллом на последней строчке.

Сегодня также пройдет еще один матч второго тура этой группы: Индия встретится с ОАЭ.

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