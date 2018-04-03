Таинственность нервионцев, мощь мюнхенцев: "Севилья" принимает "Баварию"
"Севилья" – "Бавария"
Стадион: "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья, Испания)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Даниэло Орсато (Италия)
Во вторник в рамках первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА испанская "Севилья" примет на "Рамон Санчес Писхуан" мюнхенскую "Баварию". На прошлом этапе нервионцы сотворили сенсацию, выбив из борьбы за трофей "Манчестер Юнайтед" и теперь намерены дать бой команде Юппа Хайнкеса. Что интересно, букмекеры в один голос явным фаворитом противостояния считают чемпиона Германии. Но так было и в случае с манкунианцами. Однако в четвертьфинале играет представитель Ла Лиги.
"Севилья" по ходу нынешнего сезона выглядит непредсказуемо, особенно во внутреннем чемпионате. На сегодняшний день нервионцы идут лишь шестыми в турнирной таблице Примеры, практически потеряв шансы попасть в первую четверку. А вот в Лиге Чемпионов дела у подопечных Винченцо Монтеллы складываются очень даже неплохо. Чего только стоит их выход в четвертьфинал!
Напомним, что на групповой стадии севильцы финишировали вторыми в своем квартете, опередив "Марибор" и "Спартак", а лидерство уступив "Ливерпулю". В раунде плей-офф андалузцы преодолели британский барьер. Первая игра с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан" закончилась скучными нулями. А вот на "Олд Траффорд" Винченцо Монтелла сумел тактически переиграть Жозе Моуриньо (1:2).
К предстоящей игре "Севилья" готовится после матча с "Барселоной" в чемпионате Испании. Демонстрировавшая в последнее время не самые впечатляющие результаты на внутренней арене андалузская команда была близка к победе над лидером Ла Лиги, но, ведя по ходу матча со счетом 2:0, пропустила два мяча после 87-й минуты. В третий раз за четыре последних официальных матча нервионцы пропустили ровно два гола и не смогли победить. Выиграла же "Севилья" только три из восьми предыдущих матчей во всех турнирах. А на своем поле андалузцы победили лишь раз за пять предыдущих встреч, три раза сыграв вничью и один раз проиграв.
Что касается "Баварии", то эта команда не нуждается в представлении. В последнее время мюнхенцам нет равных на внутренней арене, о чем ярко свидетельствуют ее регулярные чемпионства. На данный момент команда Юппа Хайнкеса удерживает единоличное лидерство в Бундеслиге, опережая идущего вторым "Шальке" на семнадцать очков за 6 туров до финиша чемпионата. То есть, после следующей победы "Бавария" официально оформит чемпионство. В таком случае команде Юппа Хайнкеса стоит переключиться на Лигу Чемпионов, где впереди их ждут решающие матчи. На предыдущей стадии немцам противостоял "Бешикташ", сопротивления которого они так и не почувствовали, отпраздновав победу с общим счетом 8:1.
В минувшую субботу "Бавария" проводила очередной матч чемпионата и катком прошлась по дортмундской "Боруссии", отправив в ее ворота шесть безответных мячей. Причем еще до перерыва мюнхенцы забили пять голов. Хет-трик в составе команды Юппа Хайнкеса оформил Левандовски, а еще по разу отличались Мюллер, Родригес и Рибери. В Лиге чемпионов "Бавария" в этом сезоне выиграла семь из восьми матчей, проиграв только ПСЖ. Причем в пяти встречах она забивала больше двух голов. И все эти пять матчей завершались ее победой с разницей более, чем в один мяч, включая три крупные победы.
Интересные факты противостояния "Севильи" и "Баварии":
В четвертьфинале сильнейшего клубного турнира Европы "Севилья" сыграет впервые с 1958 года
Пять последних визитов в Испанию закончились для "Баварии" поражениями
В домашних играх (11 встреч) против клубов Бундеслиги нервионцы никогда не проигрывали
За последних 10 матчей мюнхенцы проиграли одну встречу
Ориентировочные составы на игру:
"Севилья": Рико – Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Н’Зонзи, Писарро, Ф.Васкес, Сарабия, Х.Корреа, Бен-Йеддер.
"Бавария": Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Хамес, Мартинес, Алькантара, Мюллер, Роббен, Левандовски.
Прогноз на матч "Севилья" – "Бавария":
"Севилья" в родных стенах играет активно и результативно. В 15-ти домашних встречах чемпионата Испании "красно-белые" сумели отличиться в воротах соперника 24 раза, а в прошедшую субботу дважды забили надежной обороне "Барселоны".
Тем удивительнее, что букмекеры отдают большое превосходство мюнхенцам. Так на победу "Баварии" предлагается коэффициент 1.65 баллов. Ничья оценивается в среднем в 4.25 баллов. А вот на победу нервионцев коэффициент равняется 5.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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