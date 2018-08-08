Таинственный звонок для Лопетеги

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Таинственный звонок для ЛопетегиРадио Cadena SER опубликовало интересное видео с участием новоиспеченного главного тренера мадридского "Реала" Хулена Лопетеги.

Так, во время одной из тренировок своей команды в США один из помощников передал наставнику "сливочных" телефон. После этого 51-летний специалист, отстранившись от командного занятия, в течение трех минут разговаривал с неустановленным лицом. Детали этого разговора также остаются не известными. При этом отмечается, что телефонный разговор Лопетеги состоялся, когда в Испании было два часа ночи.

Напомним, сегодня "Реал" обыграл "Рому". | soccernews.ru

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