Так могут не только звезды: отличные голы из третьего французского дивизиона

В матче третьего французского дивизиона "Лион Дюшер" и "Ентенте" сыграли вничью со счетом 2:2.

В этой встрече по одному классного голу забили футболисты обеих команд.

Видео: Отличные голы из низшей лиги.

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