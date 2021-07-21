Такефуса Кубо может перейти в "Реал Сосьедад"
Фото: инстаграм Кубо/Автор неизвестен
Как сообщает испанское издание DefensaCentral, полузащитник мадридского "Реала" и сборной Японии Такефуса Кубо может перейти в другой клуб испанской Примеры.
По информации источника, "Реал Сосьедад" очень близок к тому, чтобы арендовать японца на один сезон без права выкупа.
Отмечается, что переговоры между клубами проходят в позитивном ключе, а сам игрок будет рад поработать под руководством Иманола Альгуасиля в клубе из Сан-Себастьяна.
В прошедшем сезоне Кубо играл на правах аренды в "Вильярреале" (первую половину сезона) и в "Хетафе" (вторую половину сезона). В 31 матче в Ла Лиге японец забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Также не пропустите: "Айнтрахт" может подписать норвежского таланта из "Милана". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Такефуса Кубо может перейти в "Реал Сосьедад"
-
"Боруссия" может подписать таланта из ПСВ
-
"Тоттенхэм" завершает сделку по трансферу Голлини из "Аталанты"
-
"Айнтрахт" хочет подписать норвежского таланта из "Милана"
-
Анчелотти отказался о трансферов в полузащиту, так как у "Реала" уже перебор в этой линии
-
"Реал" не заинтересован в подписании Левандовски
-
Puma прокомментировала схожесть форм "Краснодара", "Крыльев" и "Сочи"
-
Слуцкий спел на татарском в новом клипе "Рубина" (видео)
-
"Спартак" заверил болельщиков о том, что их впустят на домашние матча команды
-
Влашич просит ЦСКА о трансфере в "Милан"
-
Федотов высказался о трудном графике "Сочи" в начале сезона
-
Главный тренер московского "Динамо" рассказал о целях команды на сезон
-
"Ювентус" не намерен расставаться с Пауло Дибалой
-
"Астон Вилла" может подписать звезду Бундеслиги
-
Донецкий "Шахтер" вакцинировался от коронавируса (фото)
-
Семин поделился мнением о натурализации инностранных футболистов
-
Роспотребнадзор Татарстана наложил запрет на присутствие болельщиков на матче "Рубин" - "Спартак"
-
ПСЖ не заинтересован в подписании Погба
-
Слуцкий поделился мыслями перед матчем против "Спартака" в 1-м туре РПЛ
-
12 игроков киевского "Динамо" перешли в другой клуб УПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14