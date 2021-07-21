Такефуса Кубо может перейти в "Реал Сосьедад"

Теги реал мадридреал сосьедадтакефуса куботрансферы

Такефуса Кубо может перейти в "Реал Сосьедад"Фото: инстаграм Кубо/Автор неизвестен

Как сообщает испанское издание DefensaCentral, полузащитник мадридского "Реала" и сборной Японии Такефуса Кубо может перейти в другой клуб испанской Примеры.

По информации источника, "Реал Сосьедад" очень близок к тому, чтобы арендовать японца на один сезон без права выкупа.

Отмечается, что переговоры между клубами проходят в позитивном ключе, а сам игрок будет рад поработать под руководством Иманола Альгуасиля в клубе из Сан-Себастьяна.

В прошедшем сезоне Кубо играл на правах аренды в "Вильярреале" (первую половину сезона) и в "Хетафе" (вторую половину сезона). В 31 матче в Ла Лиге японец забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Также не пропустите: "Айнтрахт" может подписать норвежского таланта из "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" заверил болельщиков о том, что их впустят на домашние матча команды

"Спартак" заверил болельщиков о том, что их впустят на домашние матча команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов