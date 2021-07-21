Такефуса Кубо может перейти в "Реал Сосьедад"

Фото: инстаграм Кубо/Автор неизвестен

Как сообщает испанское издание DefensaCentral, полузащитник мадридского "Реала" и сборной Японии Такефуса Кубо может перейти в другой клуб испанской Примеры.

По информации источника, "Реал Сосьедад" очень близок к тому, чтобы арендовать японца на один сезон без права выкупа.

Отмечается, что переговоры между клубами проходят в позитивном ключе, а сам игрок будет рад поработать под руководством Иманола Альгуасиля в клубе из Сан-Себастьяна.

В прошедшем сезоне Кубо играл на правах аренды в "Вильярреале" (первую половину сезона) и в "Хетафе" (вторую половину сезона). В 31 матче в Ла Лиге японец забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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