Такие нужные очки: "Олимпиакос" принимает "Барселону"

"Олимпиакос" – "Барселона"

Стадион: "Георгиос Караискакис" (Пирей, Греция)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия).

Ответный матч группового этапа между "Олимпиакосом" и "Барселоной" станет во многом определяющим для обеих команды: каталонцы, в случае победы, практически обеспечат себе первое место в группе, а для греков эта встреча станет одним из последних шансов побороться за Лигу Европы. Эрнесто Вальверде третий раз за последние две недели играет против бывшей команды: предыдущие матчи с "Атлетиком" и тем же "Олимпиакосом" испанец выиграл. В параллельной игре португальский "Спортинг" примет на домашней арене туринский "Ювентус".

Первый матч этих команд завершился победой каталонцев со счетом 3:1, причем весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве – удален был Жерар Пике. Однако, голы Месси и Диня после перерыва сняли все вопросы относительно победителя, и лишь на 89-й минуте Николау размочил счет. После этого "сине-гранатовые" добились трех побед подряд в чемпионате и Кубке Испании с общим счетом 7:0. Таким образом, беспроигрышная серия каталонцев во всех турнирах достигла 14 матчей, 13 из которых были выиграны. Не сыграет с греками дисквалифицированный Пике, а также травмированные Иньеста и Дембеле с Алькантарой.

"Олимпиакос", после поражения от "Барселоны", одержал две подряд победы, в чемпионате и Кубке Греции, однако затем в принципиальном матче внутреннего первенства уступил на выезде "Панатинаикосу" – 0:1. "Красно-белые" на данный момент располагаются на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата, а в своей группе Лиги Чемпионов греки идут на последнем месте. Шансы попасть в Лигу Европы у "Олимпиакоса" еще есть, и даже одно очко в матче с Барселоной им бы очень пригодилось в перспективе.

Интересные факты противостояния "Олимпиакоса" и "Барселоны":

"Олимпиакос" пропустил как минимум 2 гола в 3 последних матчах Лиги Чемпионов.

Греки были первыми, кто поразил ворота "Барселоны" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Беспроигрышная серия каталонцев во всех турнирах составляет 14 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Паулиньо, Бускетс, Ракитич, Деулофеу, Месси, Суарес.

Олимпиакос: Прото, Ботиа, Николау, Эльабделлауи, Кутрис, Карсела-Гонсалес, Жийе, Андруцос, Ромао, Здьелар, Оджиджа-Офоэ.

Прогноз на матч "Олимпиакос" – "Барселона":

В первом матче все было не так однозначно, как могло бы показаться на первый взгляд. Каталонцы являются фаворитами встречи, но можно не сомневаться, что греки постараются добыть так нужные им первые очки на турнире.

Победу "Олимпиакоса" букмекеры оценивают коэффиицентом 13,00, ничью – 6,30, победу "Барселоны" – 1,28.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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