Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию

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Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию

Беларусь – Швеция

Стадион: "Борисов-Арена" (Борисов, Беларусь)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Сборная Беларуси в рамках 8 тура группового этапа квалификации к ЧМ-2018 примет на своем поле сборную Швеции. Первая встреча этих команд состоялась в марте этого года, и тогда шведы разгромили своих соперников со счетом 4:0. В матчах предыдущего тура квалификации обе команды не сумели порадовать своих болельщиков: Швеция уступила на выезде сборной Болгарии – 2:3, а Беларусь в гостях уже привычно проиграла Люксембургу – 0:1.

Футбольная сборная Беларуси уже который год показывает посредственные результаты в отборах на международные турниры. В текущем розыгрыше команда находится на предпоследнем месте таблицы группы А, лишь на одно очко опережая сборную Люксембурга. Не так давно сборную возглавил Игорь Криушенко, и под его руководством белорусы смогли обыграть крепкую сборную Болгарии – 2:1, но уже в следующем туре команды безвольно проиграла Люксембургу – 0:1. Этот отборочный цикл уже давно провален, и единственное, что остается главному тренеру – это начинать строить новую команду с перспективой на следующий турнир, вот только кадров для этого у белорусов катастрофически не хватает.

Сборная Швеции, проиграв болгарам, уступила лидерство в группе А подопечным Дидье Дешама. Помимо матча с белорусами скандинавам предстоит домашняя встреча с Люксембургом и выезд в Голландию. Шансы на итоговый успех у шведов довольно неплохие, однако для этого им непременно нужно побеждать в Борисове. Ведь в это же время будет проходить матч сборных Болгарии и Голландии, которые находятся на расстоянии одного и трех очков соответственно. Все находится в руках самих игроков, и за итоговый результат в случае неудачи им придется винить только себя.

Интересные факты противостояния:

Команды встречались между собой дважды, и оба раза Швеция была сильнее, общий счет матчей – 5:0

Сборная Беларуси не смогла победить в 10 из 11 последних матчей европейского отбора.

В последних 5 матчах с участием сборной Швеции было забито 3 и более голов.

Ориентировочные составы:

Беларусь: Черник, Филипенко, Сиваков, Поляков, Драгун, Матвейчик, Алисейко, Маевский, Баланович, Гордейчук, Савицкий.

Швеция: Ольсен, Люстиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Форсберг, Ларссон, Юханссон, Классон, Берг, Тойвонен.

Прогноз на матч Беларусь - Швеция:

Шведы – фавориты матча, они превосходят своих соперников по всем игровым компонентам, да и мотивации у дружины Андерссона явно побольше.

Шансы на победу сборной Беларуси букмекеры оценивают в коэффициент 5,50, на победу Швеции – 1,65, ничья оценивается в 3,75.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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