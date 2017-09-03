Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию
Беларусь – Швеция
Стадион: "Борисов-Арена" (Борисов, Беларусь)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
Сборная Беларуси в рамках 8 тура группового этапа квалификации к ЧМ-2018 примет на своем поле сборную Швеции. Первая встреча этих команд состоялась в марте этого года, и тогда шведы разгромили своих соперников со счетом 4:0. В матчах предыдущего тура квалификации обе команды не сумели порадовать своих болельщиков: Швеция уступила на выезде сборной Болгарии – 2:3, а Беларусь в гостях уже привычно проиграла Люксембургу – 0:1.
Футбольная сборная Беларуси уже который год показывает посредственные результаты в отборах на международные турниры. В текущем розыгрыше команда находится на предпоследнем месте таблицы группы А, лишь на одно очко опережая сборную Люксембурга. Не так давно сборную возглавил Игорь Криушенко, и под его руководством белорусы смогли обыграть крепкую сборную Болгарии – 2:1, но уже в следующем туре команды безвольно проиграла Люксембургу – 0:1. Этот отборочный цикл уже давно провален, и единственное, что остается главному тренеру – это начинать строить новую команду с перспективой на следующий турнир, вот только кадров для этого у белорусов катастрофически не хватает.
Сборная Швеции, проиграв болгарам, уступила лидерство в группе А подопечным Дидье Дешама. Помимо матча с белорусами скандинавам предстоит домашняя встреча с Люксембургом и выезд в Голландию. Шансы на итоговый успех у шведов довольно неплохие, однако для этого им непременно нужно побеждать в Борисове. Ведь в это же время будет проходить матч сборных Болгарии и Голландии, которые находятся на расстоянии одного и трех очков соответственно. Все находится в руках самих игроков, и за итоговый результат в случае неудачи им придется винить только себя.
Интересные факты противостояния:
Команды встречались между собой дважды, и оба раза Швеция была сильнее, общий счет матчей – 5:0
Сборная Беларуси не смогла победить в 10 из 11 последних матчей европейского отбора.
В последних 5 матчах с участием сборной Швеции было забито 3 и более голов.
Ориентировочные составы:
Беларусь: Черник, Филипенко, Сиваков, Поляков, Драгун, Матвейчик, Алисейко, Маевский, Баланович, Гордейчук, Савицкий.
Швеция: Ольсен, Люстиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Форсберг, Ларссон, Юханссон, Классон, Берг, Тойвонен.
Прогноз на матч Беларусь - Швеция:
Шведы – фавориты матча, они превосходят своих соперников по всем игровым компонентам, да и мотивации у дружины Андерссона явно побольше.
Шансы на победу сборной Беларуси букмекеры оценивают в коэффициент 5,50, на победу Швеции – 1,65, ничья оценивается в 3,75.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|7
|16
|2
|Швеция
|7
|13
|3
|Болгария
|7
|12
|4
|Нидерланды
|7
|10
|5
|Беларусь
|7
|5
|6
|Люксембург
|7
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|7
|21
|2
|Португалия
|7
|18
|3
|Венгрия
|7
|10
|4
|Фарерские острова
|7
|5
|5
|Андорра
|7
|4
|6
|Латвия
|7
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|7
|21
|2
|Северная Ирландия
|7
|16
|3
|Чехия
|7
|9
|4
|Норвегия
|7
|7
|5
|Азербайджан
|7
|7
|6
|Сан-Марино
|7
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|7
|15
|2
|Ирландия
|7
|13
|3
|Уэльс
|7
|11
|4
|Австрия
|7
|8
|5
|Грузия
|7
|4
|6
|Молдова
|7
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|7
|16
|2
|Черногория
|7
|13
|3
|Дания
|7
|13
|4
|Румыния
|7
|9
|5
|Армения
|7
|6
|6
|Казахстан
|7
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|7
|17
|2
|Словакия
|7
|15
|3
|Шотландия
|7
|11
|4
|Словения
|7
|11
|5
|Литва
|7
|5
|6
|Мальта
|7
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|7
|19
|2
|Италия
|7
|16
|3
|Албания
|7
|12
|4
|Израиль
|7
|9
|5
|Македония
|7
|6
|6
|Лихтенштейн
|7
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|7
|19
|2
|Греция
|7
|13
|3
|Босния и Герцеговина
|7
|11
|4
|Кипр
|7
|10
|5
|Эстония
|7
|5
|6
|Гибралтар
|7
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Украина
|7
|14
|2
|Хорватия
|6
|13
|3
|Исландия
|7
|13
|4
|Турция
|7
|11
|5
|Финляндия
|7
|4
|6
|Косово
|6
|1