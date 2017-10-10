Такие разные цели: Франция принимает Беларусь на "Стад де Франс"

Франция – Беларусь

Стадион: "Стад де Франс" (Сен-Дени, Франция)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Хализ Озкахья (Турция)

Главной интригой группы "А" европейской квалификации на ЧМ-2018 остается борьба за первое место, на которое претендуют сборные Франции и Швеции. Соперниками "трехцветных" в последнем туре станет сборная Беларуси, у которой цели в завершающем отборочном матче немного иные: не опуститься ниже Люксембурга. Подопечные Криушенко провалили квалификацию, пережили смену тренера и лишь в предыдущем туре показали более-менее сносный футбол, проиграв дома сборной Голландии – 1:3.

Французы являются безоговорочными фаворитами матча, ведь они просто не могут себе позволить упустить первую строчку. Команда Дидье Дешама сама создала себе проблемы, не обеспечив на текущий момент путевку на мундиаль. После 9 туров в активе "трехцветных" 20 очков, это на 1 балл больше, чему у идущих вторыми шведов. В последнем матче французы обыграли в гостях сборную Болгарии – 1:0, а перед этим в родных стенах не смогли забить сборной Люксембурга – 0:0. Французские болельщики высказывают недовольство результатами своей команды, ведь другие сильнейшие сборные Европы проходят квалификацию практически со стопроцентным результатом, в то же время не стоит забывать, что группа у "трехцветных" не самая простая. В любом случае, французы просто обязаны разделываться со сборной Беларуси и без оглядки на шведов праздновать выход на Чемпионат Мира.

Сборная Беларуси борется с Люксембургом за предпоследнюю строчку турнирной таблицы, в активе обеих команд по 5 очков, и лишь за счет лучшей разницы голов подопечные Криушенко идут не на последнем месте. В трех последних матчах белорусы неизменно проигрывали: Люксембургу – 0:1, Швеции – 0:4 и Голландии 1:3. На счету сборной всего 5 голов в квалификации, и, конечно же, это худший показатель в группе. Что будет дальше с этой сборной и с белорусским футболом в частности - пока непонятно, но никаких предпосылок для веры в светлое будущее у болельщиков просто нет.

Интересные факты противостояния Франции и Беларуси:

Первый матч между этими сборными состоялся в Борисове и закончился безголевой ничьей.

В 5 последних встречах меду этими соперниками 2 победы на счету французов, 1 виктория в активе белорусов, еще 2 матча завершились вничью.

Сборная Беларуси проиграла 5 из 6 последних отборочных матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Франция: Льорис, Сидибе, Динь, Умтити, Варан, Толиссо, Рабьо, Матюиди, Ляказетт, Гризманн, Мбаппе.

Беларусь: Черник, Володько, Янушкевич, Политевич, Стасевич, Драгун, Баланович, Карницкий, Маевский, Риос, Сигневич.

Прогноз на матч Франция – Беларусь:

Вряд ли что-то может помешать французам обыграть своих соперников, все их сильнейшие футболисты в строю, да и мотивация просто огромная. Но белорусы в последние годы были не самым удобным соперником для подопечных Дешама, так что звездными игроками "трехцветных" их точно не напугаешь.

Победа сборной Франции оценивается букмекерами в 1,05, ничья – 19,00, победа сборной Беларуси – 39,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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