Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"

Центральным матчем 10 тура английской Премьер-Лиги стало противостояние двух главных преследователей лидирующего "Сити" – "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед". В последнее время "шпоры" не лучшим образом проявляли себя на "Олд Траффорд", но текущая форма команды Почеттино позволяла рассчитывать на своего рода реабилитацию. Не попал в заявку на матч лидер гостей – Харри Кейн, что существенно уменьшало шансы "Тоттенхэма" на успех в этом противостоянии.

Команда Моуринью начала матч с позиции силы, практически ничего не позволяя "Тоттенхэму" на своей половине. Вскоре "шпоры" игру успокоили, но по-прежнему продвижение к чужим воротам давалось им крайне сложно. Обменялись команды дальними ударами, и если после выстрела Орье метров с 30-ти мяч еле докатился до Де Хеа, то удар со штрафного Рэшфорда заставил Льориса упасть в правый нижний угол, хотя мяч, как выяснилось, летел мимо ворот.

Ближе к середине тайма "шпоры" забрали себе мяч, или манкунианцы сами его отдали, в надежде на удачную игру вторым номером. Вот только ни позиционные атаки гостей, ни попытки быстрых ответов хозяев ни к чему опасному не приводили. На исходе получаса темп матча был сбит небольшой потасовкой между футболистами, затянувшейся на несколько минут. После этого игра пошла на встречных курсах, однако длилось это недолго – "Юнайтед" снова перешел к выжидательной тактике.

В концовке тайма гости стали атаковать еще активнее, однако если дело и доходило до ударов, то особой опасности они не несли. Манкунианцы же абсолютно ничего не показывали а атаке, пытаясь найти обострение лишь дальними забросами на Рэшфорда и Лукаку. Первый тайм закончился всего с одним ударом по воротам в активе хозяев, у "шпор" таковых было семь.

Вторая половина началась с атак "Юнайтед", которым по-прежнему не хватало завершающей стадии. Затем сценарий матча начал приобретать привычных характер, но хозяева уже не были такими пассивными. Вскоре одна из затяжных вылазок манчестерцев чуть не привела к забитому голу: Мхитарян, не видя продолжения атаки, пошел в дриблинг в чужой штрафной, а затем нанес неплохой удар в дальний угол, Льорис отбил перед собой, но Вертонген помешал Лукаку добить мяч в сетку. Совсем по-другому стали играть хозяева: атака за атакой в исполнении "Юнайтед", и уже "Тоттенхэм" играл практически на отбой, хоть и допускал каких-то провалов в защите.

Ближе к середине тайма игра снова пошла на встречных курсах, но опасность возникала только у гостевых ворот: после подачи с углового Валенсия был первым на подборе и слету нанес мощнейший удар по воротам Льориса, но мяч пролетел в каких-то сантиметрах над крестовиной. Вскоре, в результате контратаки хозяев, Лукаку ворвался в штрафную по левому краю, но его удар с острого угла пришелся параллельно воротам соперника.

Ответил "Тоттенхэм" за 15 минут до конца основного времени: Эриксен отличным забросом вывел Алли на свидание с Де Хеа, но Деле, перебрасывая голкипера, не попал в створ. Затем уже манчестерцы побежали в быструю атаку, Эррера с правого фланга навесил на Лукаку, а бельгиец, пробив головой, угодил в штангу. А в следующей атаке "Юнайтед" все же открыл счет: Де Хеа выбил мяч от своих ворот, Лукаку перед чужой штрафной скинул дальше на Мартиаля, француз принял мяч, убежав от Дайера, и покатил мимо Льориса – 1:0.

Побежали спасать матч футболисты "Тоттенхэма", но хозяева не стали опускаться к своим воротам, прессингуя соперника практически на каждом участке поля. На последних минутах Лингард, воспользовавшись попытками гостей отыграться, убежал в одиночку к владениям Льориса, но пробил выше ворот. Финальный штурм у "шпор" толком и не получился, в чем, безусловно, заслуга команды Моуринью.

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" – 1:0

Голы: Мартиаль, 81

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Байи, Эррера, Янг (Дармиан, 93), Матич, Мхитарян (Лингард, 65), Рэшфорд (Мартиаль, 70), Лукаку.

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Алли, Дайер, Сиссоко (Дембеле, 62), Эриксен, Уинкс, Сон Хын Мин (Льоренте, 62).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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