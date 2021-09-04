Таккинарди раскритиковал Роналду за уход из "Ювентуса"
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Бывший полузащитник "Ювентуса" Алессио Таккинарди остался недоволен решением форварда Криштиану Роналду покинуть туринский клуб ради возвращения в "Манчестер Юнайтед".
"Он поставил "Ювентус" в тяжёлое положение, уйдя перед закрытием трансферного окна. Невозможно заменить такого бомбардира в столь короткие сроки. Кроме того, я ожидал, что Криштиану проведёт пресс-конференцию для болельщиков "Ювентуса", которые его любили. Они заслужили другого отношения. Роналду должен был уйти иначе", - приводит слова Таккинарди Tuttosport.
Португалец выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.
Роналду вернулся в "МЮ" спустя 12 лет, заключив контракт по схеме "2+1". Англичане заплатили за него 15 миллионов евро + 8 миллионов в виде бонусов.
Не пропустите: Вьери: "После ухода Роналду из "Ювентуса" фаворитом Серии А стал "Интер". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" пытался продать Кавани, чтобы освободить 7-й номер для Роналду
-
"Милан" отказался от трансфера Хвичи
-
Венгер предлагает ввести обязательный отдых для футболистов после турниров сборных
-
"Галатасарай" отклонил предложение "Краснодара" по Маркао
-
ЦСКА не отпустил Кучаева в аренду в "Рубин"
Лента новостей
-
Венгер рассказал, как "Манчестер Юнайтед" перебил предложение "Арсенала" по Роналду
-
СМИ узнали, как Умтити расплакался на встрече с руководством "Барселоны"
-
"Локомотив" отреагировал на трансферный бан от РФС
-
Таккинарди раскритиковал Роналду за уход из "Ювентуса"
-
Главные новости дня: 3 сентября
-
Бабаев подтвердил, что "Зенит" делал предложение по Влашичу
-
Роналду прибыл в Манчестер
-
1
Президент Ла Лиги раскритиковал ФИФА
-
Пьянич: "Куман не уважал меня"
-
1
"Манчестер Юнайтед" пытался продать Кавани, чтобы освободить 7-й номер для Роналду
-
Гризманн: "С нетерпением жду возвращения домой"
-
Молодежная сборная России крупно проиграла Испании в игре отбора Евро-2023
-
1
"Милан" отказался от трансфера Хвичи
-
Неймар: "У меня все в порядке с весом"
-
Люк де Йонг прокомментировал переход в "Барселону"
-
1
Чеферин не поддержал идею ФИФА о проведении Чемпионата Мира каждые 2 года
-
1
Венгер предлагает ввести обязательный отдых для футболистов после турниров сборных
-
Шевченко впервые прокомментировал свой уход из сборной Украины
-
2
Некоторые футболисты "Барселоны" рады уходу Гризманна
-
1
ЦСКА пока не делал предложений "Милану" по Кастильехо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18