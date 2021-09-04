Таккинарди раскритиковал Роналду за уход из "Ювентуса"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Бывший полузащитник "Ювентуса" Алессио Таккинарди остался недоволен решением форварда Криштиану Роналду покинуть туринский клуб ради возвращения в "Манчестер Юнайтед".

"Он поставил "Ювентус" в тяжёлое положение, уйдя перед закрытием трансферного окна. Невозможно заменить такого бомбардира в столь короткие сроки. Кроме того, я ожидал, что Криштиану проведёт пресс-конференцию для болельщиков "Ювентуса", которые его любили. Они заслужили другого отношения. Роналду должен был уйти иначе", - приводит слова Таккинарди Tuttosport.

Португалец выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Роналду вернулся в "МЮ" спустя 12 лет, заключив контракт по схеме "2+1". Англичане заплатили за него 15 миллионов евро + 8 миллионов в виде бонусов.

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