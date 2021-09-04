Таккинарди раскритиковал Роналду за уход из "Ювентуса"

Теги ювентусманчестер юнайтедкриштиану роналду

Таккинарди раскритиковал Роналду за уход из "Ювентуса"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Бывший полузащитник "Ювентуса" Алессио Таккинарди остался недоволен решением форварда Криштиану Роналду покинуть туринский клуб ради возвращения в "Манчестер Юнайтед".

"Он поставил "Ювентус" в тяжёлое положение, уйдя перед закрытием трансферного окна. Невозможно заменить такого бомбардира в столь короткие сроки. Кроме того, я ожидал, что Криштиану проведёт пресс-конференцию для болельщиков "Ювентуса", которые его любили. Они заслужили другого отношения. Роналду должен был уйти иначе", - приводит слова Таккинарди Tuttosport.

Португалец выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Роналду вернулся в "МЮ" спустя 12 лет, заключив контракт по схеме "2+1". Англичане заплатили за него 15 миллионов евро + 8 миллионов в виде бонусов.

Не пропустите: Вьери: "После ухода Роналду из "Ювентуса" фаворитом Серии А стал "Интер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 3 сентября

Главные новости дня: 3 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов