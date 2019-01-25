Таков футбол: Гвардиола высказался об отстранении Анри с поста тренера "Монако"

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Таков футбол: Гвардиола высказался об отстранении Анри с поста тренера "Монако"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на ситуацию с отстранением Тьерри Анри от работы тренера в "Монако".

"Я не могу понять такое решение, но это меня не касается. Мне очень жаль Анри, ведь он удивительный человек. Но таков футбол" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Анри возглавил "Монако" в октябре прошлого года. Под его руководством клуб провел 20 игр (5 побед, 11 поражений и 4 ничьих).

"Монако" занимает 19-е место в Лиге 1, вылетел из Лиги Чемпионов и Кубка Франции, но прошел в 1/2 финала Кубка французской лиги.

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