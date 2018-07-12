Такой матч бывает раз в жизни: тренер Хорватии сделал важное заявление перед финалом ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Чемпионата Мира-2018 против Франции.

"Если посчитать все минуты, проведенные на поле — мы единственная команда, которая уже сыграла семь матчей на этом турнире. Это невероятные усилия! Мне не страшно от того, что может произойти в воскресенье. Мы будем готовы. Раз в жизни получается сыграть в финале ЧМ-2018", - приводят слова Далича российские СМИ.

Напомним, что матч Франция - Хорватия состоится 15 июля и начнется в 18:00.

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