"Такой тренер просто не заслуживает доверия": Уткин раскритиковал Кононова

Журналист и блогер Василий Уткин рассказал, как изменилось его отношение к бывшему наставнику "Спартака" Олегу Кононову за последние несколько месяцев.

"Что вы вынесли из того, что говорил Олег Кононов во время пребывания в "Спартаке"? Он ведь старался говорить по делу. Я вот, например, вынес только то, что этот человек - обманщик. И я бы в дальнейшем, где бы он ни работал, буду относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место. Потому что этот человек, готовя команду к сезону, проводя предсезонный турнир, рассказывал о планах и постановке игры, сам прекрасно при этом зная, что футболисты, в данный момент находящиеся в "Спартаке", в этом клубе играть не будут. То есть он мне лгал.

Тренер, который так спокойно в глаза врёт и даже не даёт понять, что ребят, ну, вы подождите, потом будет возможность о чём-то предметно поговорить, такой тренер просто не заслуживает доверия. Он, возможно, хороший человек. Возможно, готовит прекрасно. Может быть, даже свинину. Может быть, действительно его хотел Бесков в "Спартак" пригласить. Может быть, он спагетти великолепно готовит. Может быть, он пиджаки носит. Может быть, он даже их сам себе шьёт! Но просто верить ему дальше не хочется. В ситуации с Тедеско такого не скажешь", - сказал Уткин.

Напомним, что Кононов возглавлял "красно-белых" с ноября 2018 по сентябрь 2019 года.

Под руководством 53-летнего специалиста "Спартак" выиграл только 16 матчей из 36.

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