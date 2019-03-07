Таксист в Париже ударил ножом болельщика "Манчестер Юнайтед"

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Таксист в Париже ударил ножом болельщика "Манчестер Юнайтед"

Болельщик "Манчестер Юнайтед" был ранен таксистом после матча с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). Фанат сел в такси с тремя друзьями и у них возник конфлик с водителем. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, таксист остановил машину и стал угрожать ножом девушке, сидящей в такси. Когда мужчина, сидящий рядом, попытался защитить ее, водитель ударил ножом в грудь и скрылся.

На данный момент подозреваемый задержан, но орудие нападения не найдено.

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