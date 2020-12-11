Тактаров назвал качества, которые должны быть у тренера ЦСКА

Известный актёр, бывший боец ММА Олег Тактаров поделился мыслями о возможной смене главного тренера в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что пост наставника армейцев может покинуть Виктор Гончаренко, а вместо него, возможно, назначение Василия Березуцкого.

"У ЦСКА явно скамейка маленькая, но Гончаренко нестабильный тренер. В один момент был игровой взрыв, они могли выйти из группы, но не вышло. Василий Березуцкий может сменить Гончаренко? Кто его знает. Сейчас тренером команды должен быть зверь, которого команда не боится, а уважает, такой альфа-самец с яйцами, поэтому здесь сложно сказать по Березуцкому. Мне всегда нравилась работа Алекса Фергюсона, он был не только тренером, но и педагогом. Для меня тренер - это психолог, а не тактик", - сказал Тактаров.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. В текущем сезоне команда идёт третьей в РПЛ с отставанием от лидера в 2 очка, но при этом позорно вылетела из Лиги Европы, установив антирекорд турнира. Серия москвичей без побед сейчас насчитывает 6 игр.

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