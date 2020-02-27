Тактические гонки в "битве лысых"! Гвардиола переиграл Зидана и подвинул "Сити" поближе к финалу: теперь "Реалу" нужно забивать 2 на "Этихаде"!

В битве так называемых "лысых шарлатанов" больше пытался удивить Гвардиола! Пеп всадил в банку Агуэро, Стерлинга и Фернандиньо – вместо того, в нападении появился Жезус (казалось бы, с чего это?). Зидан же выпустил основной состав, из лидеров оставив в запасе только Крооса. В первые 20 минут команды разочаровали. Особенно это касалось "Манчестер Сити", который отдал инициативу "Реалу" и вообще ничем не отвечал, однако мадридцы отвечали тем же – как следствие, за весь первый тайм футболисты создали ноль моментов и нанесли аж один удар на двоих (на трибуны из-за пределов штрафной стрелял Варан). Несколько быстрых контратак без завершения в обе стороны в актив записывать не стоит, ведь фанаты ожидали не этого, да и пользы эти выпады не принесли. Игра начала раскрываться только в середине тайма. Первую реальную возможность открыть счет на 21-й минуте упустил Жезус: бразилец принял разрезную передачу от Де Брюйне на левом краю штрафной, убрал Варана и пробил с близкого расстояния – Куртуа спас! Ровно через четыре минуты уже "Сити" отскочил после того, как Винисиус обокрал Мареза во вратарской площадке (арбитр зафиксировал мелкий фол). Мадридцы не пали духом и продолжили давление, едва не забив на 30-й минуте после навеса Мэнди в центр штрафной точно на голову Бензема – Карим пробил в левый нижний угол, Эдерсон парировал перед собой, а Винисиус при добивании банально не попал по мячу!

Казалось, что гол вот-вот произойдет, но ритм сбила травма Ляпорта. Его заменил Фернандиньо, но моменты в игре исчезли – команды больше занимались грубостью, чем демонстрировали футбол. Матч закрылся, порадовав всего одним неточным ударом Бернарду Силвы на 37-й минуте. Впрочем, перед свистком на перерыв "Сити" едва не открыл счет: Куртуа вынес подачу Де Брюйне с углового прямо на Жезуса, но тот неточно выстрелил в касание метров с десяти, а мяч рикошетом от Рамоса влетел в ногу Каземиро, который стоял на линии ворот! В конце концов, Вальверде разрядил ситуацию выносом. В перерыве Пеп Гвардиола хорошо поговорил со своими лидерами, в результате чего "Манчестер Сити" на второй тайм вышел убивать "Реал". Особенно настроился Марез, который за семь минут нанес три очень острых выстрела по воротам мадридцев: на 50-й Рияд завершил контратаку крученым ударом мимо дальней штанги, а на 56-й и 57-й алжирец пробивал с правого края штрафной в ближний и дальний углы – Куртуа спас "бланкос". Оборона хозяев трещала по швам! Тем не менее, контрвыпады "Реала" все так же оставались опасными. Еще на 55-й минуте Винисиус стрелой промчался вдоль бровки и упал на левой стойке после соприкосновения с Уокером, надеясь на пенальти (не дали, справедливо), а на 58-й хозяева заработали угловой – Иско замкнул его ударом головой (Эдерсон справился). Наконец, на 60-й минуте "сливочные" добились своего, разогнав быструю атаку после грубой ошибки Родри и Отаменди. Винисиус прорвался левым полуфлангом, отборолся с Уокером в штрафной и выкатил передачу вправо на совершенно свободного Иско – "Эль Магик" ударом метров с 13-ти попал в левый нижний угол!

"Сити" прогнозируемо пошел вперед, но Реал стал разрывать гостей на контратаках по флангам обороны. Однако, у мадридцев дело никак не доходило до моментов: все, что удалось создать подопечным Зизу за 16 минут после гола – это выстрел Рамоса метров с 11-ти после передачи от Иско и заблокированный удар Бэйла с левого края штрафной. Впрочем, "горожане" не могли похвастаться и этим. Все шло по плану "Реала", но "Манчестер Сити" буквально за три минуты сумел перевернуть матч с ног на голову. Сначала англичане абсолютно неожиданно сравняли счет: на 78-й минуте Де Брюйне принял передачу на левом углу штрафной, прошел вперед, классно развернулся и навесил во вратарскую на Жезуса – Габриэль выиграл верховую борьбу у Рамоса и пробил мимо Куртуа! Не успели хозяева прийти в себя, как "Манчестер Сити" заработал пенальти – это Стерлинг опередил Карвахаля и получил от него по ногам. Кевин Де Брюйне выстрелом из "отметки" вывел "горожан" вперед, а на 86-й минуте мадридцы еще и в меньшинстве остались в результате фола последней надежды со стороны Рамоса. Гости тут же могли добить "королевский клуб" ударом со штрафного под стенкой в ​​исполнении Мареза и выстрелом Стерлинга по центру метров с 20-ти, но здесь "Реалу" повезло – Куртуа поймал мяч. Более того, "сливочные" еще и едва не отыгрались после замыкания подачи с правого фланга (стрелял Мэнди, прозевал Марез) – мяч прошел рядом со штангой. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу "Манчестер Сити" над "Реалом" на выезде. "Горожане" сделали весомую заявку на выход в четвертьфинал. Ответный матч разыграют 17 марта на "Этихад Стэдиум" в Манчестере.

"Реал" все еще в игре, несмотря на гостевые голы "Манчестер Сити"

Несколько странно выглядели комментарии фанатов "Реала" в соцсетях, которые говорили о полном тактическом фиаско Зидана и отсутствии шансов на проход в четвертьфинал, ведь даже Гвардиола так не считает. "Мы пропустили тогда, когда были лучшими на поле. Когда лучшим был Реал, мы забили. Это футбол" – лаконичный комментарий Пепа максимально полно описывает все, что происходило на "Сантьяго Бернабеу". Гвардиола снова перемудрил с тактикой, выпустив Жезуса и заставив его отрабатывать слева в обороне, в то время как Бернарду Силва при поддержке Де Брюйне выполнял "фальшивую девятку". Нечто похожее Пеп пробовал в матче Кубка Лиги с "Манчестер Юнайтед", что принесло успех – Сити победил, хотя там было много "но". Подобные нестандартные ходы для каталонца характерные именно в плей-офф важных турниров; каждый раз это завершалось громким фиаско, ведь даже его подопечные оказывались не готовы к резким перестановкам.

Нельзя сказать, что в Мадриде тактика Пепа полностью сработала, но закрыть игру и контролировать прессинг "сливочных" команде более или менее удалось. За весь первый матч "Реал" и "Сити" организовали только по одному моменту из игры, плюс еще один гостям подарил Куртуа. Во втором же "Сити" начал гораздо агрессивнее, но открытая игра привела к проблемам с контрпрессингом и контратаками. Рвалось там, где было наиболее тонко – Уокер и Отаменди банально не успевали за быстрыми Винисиусом и Мэнди. Собственно, они и привезли первый гол вместе с Родри, которого накрыли в центре. В следующие 15 минут "Реал" пытался развить успех, но здесь уже мадридцы обнаружили проблемы, которые были заметны еще с "Леванте" – много контроля и практически полное отсутствие остроты. Действия "бланкос" в атаке выглядели банально, а замены совсем не сработали.

Пропущенные "Реалом" голы несколько напомнили поединок с "Леванте", ведь прошли после прорыва по правому флангу обороны Мадрида: только Майораль решился на неожиданный удар в ближнюю девятку, а Стерлинг выкатил пас на Де Брюйне и заработал пенальти. Карвахаль, похоже, просто не выдержал давления – в этом матче ему пришлось выполнить 6 блокировок и 5 попыток отбора (две успешных), при этом не забывая и об атаке. Модрич же вместе с Иско в позиционном плане после перерыва отработали слабо. Два гола "Сити" прилетели довольно неожиданно, и мог прилетать третий. Очевидно, сработала замена пассивного Бернарду Силвы на Стерлинга и перевода Жезуса в центр. В более привычной модели игры "Манчестер Сити" здорово использовал старые болезни "Реала": перегрузка Каземиро работой, пассивность вингеров при обороне и агрессивная манера игры Рамоса – Серхио действует очень высоко и иногда страдает без подстраховки. Насколько "Реал" усложнил себе жизнь? Очень серьезно, ведь в Англии придется забивать два гола – "бланкос" же по показателям xG не наиграли даже на один, и по духу игры можно вспомнить буквально два голевых момента. Этого очень мало!

С другой стороны, и хоронить "бланкос" рано. Да, команда потеряла Рамоса, но это может пойти и на пользу – Серхио работает в красивом, но рискованном стиле, стараясь действовать как можно выше, жестче и оставляя поменьше пространства. При системных проблемах в игре это может выйти боком, как и произошло на "Бернабеу" – вполне возможно, не такой смелый Начо в "Манчестере" попытается сыграть более осторожно. В любом случае, это не тот клуб, где потеря даже такой звезды может стоить результата. При этом не стоит забывать, что в первом тайме и примерно половину второго хозяева выглядели значительно активнее. Да, это связано и с тем фактом, что Гвардиола сознательно отдал инициативу, а доминирование мало что дало "бланкос", однако на 60-х минутах "Сити" действительно было трудно – вполне мог бы залететь точно такой же неожиданный второй гол, который потом залетел в ворота "Реала". В общем, у Зидана остается полный набор исполнителей в атаке, а сам он – тренер гибкий и хитрый. Интрига жива, но зацепиться за результат в Манчестере мадридцы смогут только при качественном прогрессе в остроте своей атакующей игры.