Талалаев близок к увольнению из "Ахмата"

Фото: инстаграм Андрея Талалаева/Автор неизвестен

Главный тренер грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев в ближайшее время может быть уволен отправлен в отставку из-за конфликта с одним из руководителей клуба, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, тренер будет уволен в случае поражения команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками". На одной из тренировок "Ахмата" Талалаев попросил уйти с поля одного из руководителей, которому это не понравилось.

"Ахмат", набрав 12 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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