Талалаев: "Эта победа не спасает "Крылья", нам еще надо много работать"
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев высказался по поводу матча 27-го тура РПЛ против "Арсенала" (4:2).
"Нам необходимо еще много работать. Эта победа не спасает нас, нам по-прежнему нужно набирать очки. Почему команда не проигрывает под моим руководством? Так она и не должна проигрывать. Мы прижаты к стенке, нам нужно набирать очки в каждой встрече. Успех в этой встрече определили не стандарты, а командная сплоченность, умение реализовать свои моменты. В этой игре мы создали себе правильный задел, чтобы можно было доигрывать встречу в более спокойном режиме. Почему пропустили первыми? Стандарт, соперник несколько раз подбирал мяч. Тут вопрос взаимодействия. Игроки в штрафной были разобраны правильно, а вот на подборе уже были ошибки", - передает слова Талалаева Матч ТВ.
"Крылья Советов" по-прежнему занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарский клуб встретится с московским "Динамо". Встреча состоится 12 июля.
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|Команда
|М
|О
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|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22