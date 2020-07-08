Талалаев: "Эта победа не спасает "Крылья", нам еще надо много работать"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев высказался по поводу матча 27-го тура РПЛ против "Арсенала" (4:2).

"Нам необходимо еще много работать. Эта победа не спасает нас, нам по-прежнему нужно набирать очки. Почему команда не проигрывает под моим руководством? Так она и не должна проигрывать. Мы прижаты к стенке, нам нужно набирать очки в каждой встрече. Успех в этой встрече определили не стандарты, а командная сплоченность, умение реализовать свои моменты. В этой игре мы создали себе правильный задел, чтобы можно было доигрывать встречу в более спокойном режиме. Почему пропустили первыми? Стандарт, соперник несколько раз подбирал мяч. Тут вопрос взаимодействия. Игроки в штрафной были разобраны правильно, а вот на подборе уже были ошибки", - передает слова Талалаева Матч ТВ.

"Крылья Советов" по-прежнему занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарский клуб встретится с московским "Динамо". Встреча состоится 12 июля.

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