Талалаев: "Эта победа не спасает "Крылья", нам еще надо много работать"

Теги крылья советовандрей талалаеварсенал тула

Талалаев: "Эта победа не спасает "Крылья", нам еще надо много работать"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев высказался по поводу матча 27-го тура РПЛ против "Арсенала" (4:2).

"Нам необходимо еще много работать. Эта победа не спасает нас, нам по-прежнему нужно набирать очки. Почему команда не проигрывает под моим руководством? Так она и не должна проигрывать. Мы прижаты к стенке, нам нужно набирать очки в каждой встрече. Успех в этой встрече определили не стандарты, а командная сплоченность, умение реализовать свои моменты. В этой игре мы создали себе правильный задел, чтобы можно было доигрывать встречу в более спокойном режиме. Почему пропустили первыми? Стандарт, соперник несколько раз подбирал мяч. Тут вопрос взаимодействия. Игроки в штрафной были разобраны правильно, а вот на подборе уже были ошибки", -  передает слова Талалаева Матч ТВ.

"Крылья Советов" по-прежнему занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарский клуб встретится с московским "Динамо". Встреча состоится 12 июля.

Читайте также: "Ахмат" добыл выездную победу над "Тамбовом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Левандовски назван лучшим игроком Европы после рестарта сезона. У Роналду 10 место

Левандовски назван лучшим игроком Европы после рестарта сезона. У Роналду 10 место

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов