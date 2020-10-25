Талалаев: "Ильин и Мелкадзе могут стать одной из самых результативных пар нападающих"

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура РПЛ с "Уфой" (3:1).

"Мы сбавили темп во втором тайме не специально, не планировали отдавать территори. Мы знали, что играем с соперником, который очень хорошо обороняется, поэтому планировали отбирать мяч в центре поля и проводить быстрые встречные атаки. Атаки мы проводили, если вы обратили внимание, в первом тайме мяч три раза пролетал вдоль вратарской "Уфы", но мы не забили. В перерыве жестко попросил нападающих, чтобы они занесли этот мяч в ворота как угодно. Я рад, что Владимир Ильин это сделал. Это то, чего ему не хватает, чтобы стать топовым нападающим в нашей стране. Володя одарен, хорошо работает на тренировках. Они вместе с Мелкадзе могут стать одной из самых результативных пар, если будут реализовывать моменты", - сказал тренер в эфире "Матч Премьер".

"Уфа" после 12 туров РПЛ занимает 16 место в таблице, "Ахмат" расположился на 10-й строчке.

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