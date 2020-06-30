Талалаев: "Ничья с "Локомотивом" добыта на багаже Божовича"

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Талалаев: "Ничья с "Локомотивом" добыта на багаже Божовича"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев после ничейного матча с "Локомотивом" в 25-м туре РПЛ (1:1) рассказал о своих впечатлениях от дебюта.

"Хорошая игра против сильного соперника. Наши футболисты старались доказать свою состоятельность, доказать, что занимают не свое место в таблице. Им это удалось, хотя жаль, что в концовке пропустили. Но ничья - тоже шаг вперед. Хочу поблагодарить предыдущий тренерский штаб за работу, сегодня команда по сути играла на их багаже.. Потенциал есть, нужно работать дальше", - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".

Напомним, 29 июня Миодраг Божович покинул пост главного тренера "Крыльев". Его место занял Андрей Талалаев.

После 25 туров чемпионата России самарский клуб занимает предпоследнее место, набрав 23 балла.

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