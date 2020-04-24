Талалаев отреагировал на слова Кикнадзе о смерти Самохвалова
Известный российский тренер Андрей Талалаев ответил на претензии генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе.
Накануне руководитель московского клуба обвинил 47-летнего специалиста, а также футбольного агента Дмитрия Селюка и комментатора Михаила Моссаковского в неподобающей интерпретации ситуации со смертью воспитанника "железнодорожников" Иннокентия Самохвалова.
"Ещё раз выражаю соболезнования семье Иннокентия. Удивлён неадекватному высказыванию гендиректора "Локомотива" в адрес людей, честно сказавших правду о трагедии. Пытаться снять с себя ответственность за случившееся - гнусно и непрофессионально. Но ему теперь с этим жить", - сказал Талалаев.
Напомним, что Самохвалов умер в понедельник от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Во время пробежки он потерял сознание и прибывшие врачи не сумели спасти спортсмена. В четверг его похоронили на одном из столичных кладбищ.
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