Талалаев отреагировал на слова Кикнадзе о смерти Самохвалова

Известный российский тренер Андрей Талалаев ответил на претензии генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе.

Накануне руководитель московского клуба обвинил 47-летнего специалиста, а также футбольного агента Дмитрия Селюка и комментатора Михаила Моссаковского в неподобающей интерпретации ситуации со смертью воспитанника "железнодорожников" Иннокентия Самохвалова.

"Ещё раз выражаю соболезнования семье Иннокентия. Удивлён неадекватному высказыванию гендиректора "Локомотива" в адрес людей, честно сказавших правду о трагедии. Пытаться снять с себя ответственность за случившееся - гнусно и непрофессионально. Но ему теперь с этим жить", - сказал Талалаев.

Напомним, что Самохвалов умер в понедельник от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Во время пробежки он потерял сознание и прибывшие врачи не сумели спасти спортсмена. В четверг его похоронили на одном из столичных кладбищ.

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