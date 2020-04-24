Талалаев отреагировал на слова Кикнадзе о смерти Самохвалова

Теги локомотив москвавасилий кикнадзеандрей талалаевиннокентий самохвалов

Талалаев отреагировал на слова Кикнадзе о смерти Самохвалова

Известный российский тренер Андрей Талалаев ответил на претензии генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе.

Накануне руководитель московского клуба обвинил 47-летнего специалиста, а также футбольного агента Дмитрия Селюка и комментатора Михаила Моссаковского в неподобающей интерпретации ситуации со смертью воспитанника "железнодорожников" Иннокентия Самохвалова.

"Ещё раз выражаю соболезнования семье Иннокентия. Удивлён неадекватному высказыванию гендиректора "Локомотива" в адрес людей, честно сказавших правду о трагедии. Пытаться снять с себя ответственность за случившееся - гнусно и непрофессионально. Но ему теперь с этим жить", - сказал Талалаев.

Напомним, что Самохвалов умер в понедельник от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Во время пробежки он потерял сознание и прибывшие врачи не сумели спасти спортсмена. В четверг его похоронили на одном из столичных кладбищ.

Не пропустите: Селюк ответил гендиректору "Локомотива" Кикнадзе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная России устроила акцию благодарности, посвящённую медработникам

Сборная России устроила акцию благодарности, посвящённую медработникам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов