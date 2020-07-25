Талалаев покинул "Крылья Советов", клуб определился с новым тренером

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера "Крыльев Советов".

Талалаев возглавил самарцев 28 июня 2020 года. По итогам сезона клуб покинул РПЛ и будет выступать в ФНЛ.

Журналист Вячеслав Короткин сообщает, что, скорее всего, в ближайшее время "Крылья Советов" возглавит экс-тренер "Урала" Дмитрий Парфенов. Отмечается, что перед ним будет стоять задача выхода команды в РПЛ.

Парфенов тренировал "Урал" с 2018 и покинул клуб на прошлой неделе. В завершившемся сезоне "Урал" занял 11-е место.

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