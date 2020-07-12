Талалаев признался, что игроки "Крыльев Советов" расслабились

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев подвел итоги матча 28-го тура РПЛ с "Динамо" (0:2).

"Сложная игра. Было непросто с точки зрения физики. 4 игра за 13 дней. Вариантов поменять состав не было. Все, кто живой, были сегодня на поле.

Голы пропустили после элементарных ошибок, которые повлияли на ход игры. Во втором тайме мы просто поберегли футболистов на следующий матч с "Краснодаром".

Мы попросту разжали булки. Мне не понравилось, как мы тренировались перед игрой с "Динамо". Игроки об этом знают. Пока что я не знаю, как на это повлиять, потому что я не так давно в команде", - цитирует Талалаева Sport24.

Оба гола были забиты с пенальти, отличились Максимилиан Филипп и Николай Комличенко.

Благодаря победе "Динамо" поднялось на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья Советов" остались в зоне вылета на 15-й позиции.

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