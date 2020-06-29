Талалаев провел первую тренировку с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев провел первую тренировку с командой.

Напомним, вчера, 28 июня, стало известно, что специалист назначен на пост главного тренера самарцев, сменив Миодрага Божовича.

Сегодня специалист провел первую тренировку на базе клуба. Завтра, 30 июня, команда отправится в Москву, где встретится с "Локомотивом" в рамках 25-го тура РПЛ.

После 24 туров "Крылья" занимают последнее место в турнирной таблице.

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