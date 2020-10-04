Талалаев рассказал об ожиданиях от матча "Ахмата" с "Рубином"

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Талалаев рассказал об ожиданиях от матча "Ахмата" с "Рубином"

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ с "Рубином".

Встреча проходит сегодня, 4 сентября, в Казани.

"Готовимся, есть потери, но они есть у всех команд. Этот блок матчей был непростой, еще и кубковый матч был. Мы ставим команде интересный футбол, будет интересно посмотреть, что мы сегодня покажем", - цитирует Талалаева "Матч Премьер".

"Ахмат" занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ.

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