Талалаев рассказал об ожиданиях от матча "Крыльев Советов" с "Ростовом"

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Талалаев рассказал об ожиданиях от матча "Крыльев Советов" с "Ростовом"

Наставник "Крыльев Советов" Андрей Талалаев высказался по поводу матча 26-го тура РПЛ против "Ростова".

Встреча состоится в Самаре и начнется - в 18:30 (мск).

"Я думаю, что игра покажет. Говорить можно, что угодно, а лучше делать. Уверен, что футболисты выйдут и сделают то, о чем мы договаривались, так же, как и было с "Локомотивом", и не упустят свою победу. Много травмированных футболистов? Может, я так соскучился по работе, но у меня сложностей никаких нет. У меня одна радость, я получаю удовлетворение. Единственная сложность - психологически не просто, когда ты за 20 секунд до конца пропускаешь. Футболисты очень хорошо идут за тренером и тренерскими идеями, когда есть результат. Понимаю, что одно очко с "Локомотивом" многие оценят как результат, но для меня это было очень большое расстройство, как и для футболистов. Самая большая сложность была в этом, чтобы это расстройство направить в нужное русло. Ведь иногда и отрицательные частицы дают энергию", - сказал Талалаев в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Крылья Советов" с 23 баллами занимают 15 место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" - на 4 строчке.

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