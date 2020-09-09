Талалаев рассказал, почему покинул "Химки"

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Талалаев рассказал, почему покинул "Химки"

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал, почему решил покинуть "Химки". Специалист работал в подмосковном клубе с апреля 2019 года по 23 января 2020-го.

"Это было вынужденное решение после того, как объявили, что нет задач, нет целей, а команда меняет вектор развития. Это было очень сложное решение для тренерского штаба и футболистов в том числе. Я не умею работать вполсилы. Когда качество игры и результат зависит не от тренера и игроков - это не самая лучшая позиция. Уход из "Химок" - одна сторона медалей", - цитирует Талалаева "СЭ".

После после 6 туров РПЛ занимает 15 место в турнирной таблице.

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