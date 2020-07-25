Талалаев согласовал контракт с "Ахматом"

Андрей Талалаев в ближайшее время должен возглавить "Ахмат".

Как сообщает "Чемпионат", 47-летний тренер согласовал с клубом двухлетний контракт. Нынешний тренер "Ахмата" Игорь Шалимов вскоре покинет клуб.

Напомним, что Талалаев ранее покинул "Крылья Советов", отработав в клубе около месяца.

В завершившемся сезоне "Ахмат" занял 13-е место, а "Крылья" финишировали 15-ми и вылетели в ФНЛ.

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