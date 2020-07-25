Талалаев согласовал контракт с "Ахматом"

Теги ахматандрей талалаев

Талалаев согласовал контракт с "Ахматом"

Андрей Талалаев в ближайшее время должен возглавить "Ахмат".

Как сообщает "Чемпионат", 47-летний тренер согласовал с клубом двухлетний контракт. Нынешний тренер "Ахмата" Игорь Шалимов вскоре покинет клуб.

Напомним, что Талалаев ранее покинул "Крылья Советов", отработав в клубе около месяца.

В завершившемся сезоне "Ахмат" занял 13-е место, а "Крылья" финишировали 15-ми и вылетели в ФНЛ.

Читайте также: Талалаев покинул "Крылья Советов", клуб определился с новым тренером. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" разгромил "Дженоа" и вышел на второе место Серии А

"Интер" разгромил "Дженоа" и вышел на второе место Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов