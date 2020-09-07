Талалаев вместе с тренерским штабом посетили академию футбола "Рамзан"

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Талалаев вместе с тренерским штабом посетили академию футбола "Рамзан"

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев посетил академию футбола "Рамзан" и рассказал о планах школы.

"Главная задача, которая поставлена руководством республики и клуба - это достижение результата команды "Ахмат" и участие в этом воспитанников чеченского футбола. Мы встретились с руководством академии, с тренерским штабом, обсудили консолидацию наших усилий для подготовки резерва из доморощенных чеченских футболистов. Мы все заинтересованы в том, чтобы у этой работы был вектор развития. Для того, чтобы этот процесс стал быстрее, безусловно, нужно уделять внимание развитию ребят в детской школе. Наш тренерский штаб приложит для этого все свои силы и знания. Нам нужны резервы в ближайшее время, чтобы у нас появились конкурентоспособные игроки в основе", - цитирует Талалаева инстаграм клуба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судейский комитет Российского Футбольного Союза проводит в клубах лекции для игроков и тренеров в целях разъяснения спорных вопросов применения правил игры. В расположении клуба «Ахмат» побывал бывший футбольный арбитр, ныне инспектор на матчах Премьер-Лиги Александр Гвардис. Специалист рассказал об изменениях в правилах игры, провел разбор спорных игровых моментов ( назначение пенальти, определение положения «вне игры», игра рукой и т.д.) Вот что сказал Александр Гвардис после окончания лекции. -«Прежде всего хочу поблагодарить клуб «Ахмат» за условия, которые были предоставлены. Ребята очень хорошо восприняли наш диалог. Им было интересно, они задавали вопросы. Эти час и пятнадцать минут пролетели незаметно. Мы посмотрели более семидесяти клипов, сделав упор на те моменты, которые вызывают вопросы у ребят, тренеров, руководителей. Я считаю, такие встречи нужны. Уверен, игроки почерпнули много полезной информации, которая поможет им на поле».

Публикация от FC "Akhmat" Grozny ⚽ (@akhmatgrozny)

Напомним, Талалаев возглавил "Ахмат" в июле 2020 года.

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