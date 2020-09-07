Талалаев вместе с тренерским штабом посетили академию футбола "Рамзан"

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев посетил академию футбола "Рамзан" и рассказал о планах школы.

"Главная задача, которая поставлена руководством республики и клуба - это достижение результата команды "Ахмат" и участие в этом воспитанников чеченского футбола. Мы встретились с руководством академии, с тренерским штабом, обсудили консолидацию наших усилий для подготовки резерва из доморощенных чеченских футболистов. Мы все заинтересованы в том, чтобы у этой работы был вектор развития. Для того, чтобы этот процесс стал быстрее, безусловно, нужно уделять внимание развитию ребят в детской школе. Наш тренерский штаб приложит для этого все свои силы и знания. Нам нужны резервы в ближайшее время, чтобы у нас появились конкурентоспособные игроки в основе", - цитирует Талалаева инстаграм клуба.

Напомним, Талалаев возглавил "Ахмат" в июле 2020 года.

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