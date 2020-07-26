Талалаев возглавил "Ахмат"

Теги ахматандрей талалаевкрылья советов

Талалаев возглавил "Ахмат"

Российский специалист Андрей Талалаев возглавил "Ахмат", передает пресс-служба грозненского клуба.

Напомним, 25 июля, тренер покинул "Крылья Советов". Нынешний специалист "Ахмата" Игорь Шалимов покинул клуб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российский специалист Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат». Руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым, который действовал до окончания сезона 2020-2021 г.г. Андрей Талалаев – советский и российский футболист. Сыграл в высшей лиге России 69 матчей, в которых забил 8 голов. В разные годы был главным тренером команд «Ростов», «Волга» НН, «Тамбов», «Химки», «Крылья Советов», «Пюник» (Армения). Контракт со специалистом подписан на три года. 28 июля Андрей Талалаев будет представлен команде и проведет первую тренировку. Подготовку к стартующему в августе новому сезону «Ахмат» начнет недельным сбором в Кисловодске.

Публикация от FC "Akhmat" Grozny ⚽ (@akhmatgrozny)

Соглашение Талалаева с "Ахматом" рассчитан до 2023 года. 28 июля он проведет первую тренировку.

"Ахмат" завершил сезон РПЛ на 13 месте.

А еще: Талалаев согласовал контракт с "Ахматом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20

Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов