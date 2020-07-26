Талалаев возглавил "Ахмат"
Российский специалист Андрей Талалаев возглавил "Ахмат", передает пресс-служба грозненского клуба.
Напомним, 25 июля, тренер покинул "Крылья Советов". Нынешний специалист "Ахмата" Игорь Шалимов покинул клуб.
Российский специалист Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат». Руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым, который действовал до окончания сезона 2020-2021 г.г. Андрей Талалаев – советский и российский футболист. Сыграл в высшей лиге России 69 матчей, в которых забил 8 голов. В разные годы был главным тренером команд «Ростов», «Волга» НН, «Тамбов», «Химки», «Крылья Советов», «Пюник» (Армения). Контракт со специалистом подписан на три года. 28 июля Андрей Талалаев будет представлен команде и проведет первую тренировку. Подготовку к стартующему в августе новому сезону «Ахмат» начнет недельным сбором в Кисловодске.
Соглашение Талалаева с "Ахматом" рассчитан до 2023 года. 28 июля он проведет первую тренировку.
"Ахмат" завершил сезон РПЛ на 13 месте.
А еще: Талалаев согласовал контракт с "Ахматом"| http://soccernews.ru
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|22
|41
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|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
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|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22