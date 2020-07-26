Российский специалист Андрей Талалаев возглавил "Ахмат", передает пресс-служба грозненского клуба.

Напомним, 25 июля, тренер покинул "Крылья Советов". Нынешний специалист "Ахмата" Игорь Шалимов покинул клуб.

Соглашение Талалаева с "Ахматом" рассчитан до 2023 года. 28 июля он проведет первую тренировку.

"Ахмат" завершил сезон РПЛ на 13 месте.

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