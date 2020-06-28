Талалаев возглавил "Крылья Советов"

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Талалаев возглавил "Крылья Советов"

Андрей Талалаев возглавил самарские "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"На сегодняшнем заседании совета директоров ПФК "Крылья Советов" было принято решение о назначении главным тренером самарской команды Андрея Талалаева. Контракт с российским специалистом заключён сроком на два года. К выполнению своих обязанностей Андрей Талалаев приступит в понедельник. В тренерский штаб Андрея Викторовича войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

Андрей Талалаев хорошо известен российским любителям футбола. Он приезжал в Самару в качестве главного тренера юношеской сборной России в 2010 году и провёл здесь 2 матча со сборной Турции. Специалист возглавлял нижегородскую "Волгу", "Тамбов", "Пюник" и "Химки", - сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно об отставке Миодрага Божовича.

После 24-туров РПЛ клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

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