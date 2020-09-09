Талалаев высказался о будущем Алексея Миранчука в "Аталанте"

Теги алексей миранчукандрей талалаеваталанта

Талалаев высказался о будущем Алексея Миранчука в "Аталанте"

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев в эфире "Россия 24" рассказал, что думает о перспективах хавбека Алексея Миранчука в "Аталанте".

"Абсолютно согласен, что Миранчуку сразу заиграть там будет сложно. Первое время будет очень сложно перейти к новому уровню интенсивности, к новому уровню требований. Работа главного тренера "Аталанты" построена на жесточайшей дисциплине и очень строгом отношении к мелочам. Обязательно потребуется время на перестройку.

У Алексея есть все, чтобы стать звездой. Думаю, его период адаптации получится короче, чем у Головина в "Монако". Самое главное, чтобы хватило характера вынести все эти сложности, и тогда весной можем увидеть Алексея на абсолютно другом уровне", - сказал Талалаев.

Напомним, футболист перешел в итальянский клуб 4 сентября за 14,5 миллиона евро, заключив контракт до 2025 года.

Не пропустите: "Аталанта" Миранчука подпишет защитника "Валенсии"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини

"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов