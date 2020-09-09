Талалаев высказался о будущем Алексея Миранчука в "Аталанте"

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев в эфире "Россия 24" рассказал, что думает о перспективах хавбека Алексея Миранчука в "Аталанте".

"Абсолютно согласен, что Миранчуку сразу заиграть там будет сложно. Первое время будет очень сложно перейти к новому уровню интенсивности, к новому уровню требований. Работа главного тренера "Аталанты" построена на жесточайшей дисциплине и очень строгом отношении к мелочам. Обязательно потребуется время на перестройку.

У Алексея есть все, чтобы стать звездой. Думаю, его период адаптации получится короче, чем у Головина в "Монако". Самое главное, чтобы хватило характера вынести все эти сложности, и тогда весной можем увидеть Алексея на абсолютно другом уровне", - сказал Талалаев.

Напомним, футболист перешел в итальянский клуб 4 сентября за 14,5 миллиона евро, заключив контракт до 2025 года.

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