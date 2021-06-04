Талалаев высказался о рамадане

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Талалаев высказался о рамаданеФото: инстаграм "Ахмата"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев поделился мнением о том, как соблюдение Рамадана влияет на футболистов.

– Насколько тяжело, когда игроки соблюдают Рамадан?

– Это серьезная проблема. Перепады в игре, проблемы с концентрацией. Состояние Бериши тоже с этим связано: была нервная игра в сборной, потом начало Рамадана – и травма. Общее состояние хуже не только в матчах.

У нас молодые игроки из-за этого в обморок падают. Там ведь еще и обезвоживание происходит. У нас пять человек соблюдают, Бериша – вообще ключевой из них.

Я до этого не понимал, что есть такая серьезная зависимость, но вот есть наш дубль – из-за Рамадана они проиграли 1:8 и 1:6, хотя до этого выступали удачно. Они просто не могли ничего сделать. И сейчас у нас тоже будет такой период, – сказал Талалаев.

Напомним, что рамадан – месяц обязательного для мусульман поста. В течение 30 дней верующие могут есть и пить только до восхода солнца и после заката.

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