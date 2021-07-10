Талалаев высказался о возможной работе в сборной России

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Талалаев высказался о возможной работе в сборной РоссииФото: википедия/Автор неизвестен

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о возможной работе в сборной России после ухода Станислава Черчесова.

"Здесь нужно, чтобы было чёткое понимание, для чего мы берём тренера. Если для того, чтобы сыграть этот отборочный цикл — это одно, а если перестраивать полностью сборную — это другое. Здесь абсолютно понятно, что тренер должен знать российскую лигу, российских футболистов. И я бы не говорил о паспорте. У тренера, как и у футболиста, нет паспорта. Я бы говорил в первую очередь о знании и понимании российского чемпионата.

Возглавлю ли я сборную, если завтра предложат? Нет. Потому что у меня есть обязательства перед клубом, перед ребятами. Сейчас у нас стартует новый сезон, я приглашал футболистов, у меня есть ответственность перед ними. Два раза в сборную не зовут? Зовут и два — при хорошей работе. Леонида Слуцкого могут позвать и три, и четыре раза. За одного битого двух небитых дают. Вопрос в профессиональных качествах. Вопрос в том, насколько ты готов. Помимо престижа, это огромная ответственность", — цитирует Талалаева "Матч ТВ".

Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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