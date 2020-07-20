Талалаев высказался об отмене матча с "Сочи"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев высказался по поводу новости о том, что матч 30-го тура с "Сочи" отменен из-за вспышки коронавируса в команде.

"Игра с "Сочи" отменена. Сезон пока вообще оценивать не могу. Надо сначала отойти от него, потом давать оценку всему, что происходит. Мы сейчас в состоянии ожидания. Больше всего пугает неизвестность. Мы ждем. Больше сказать нечего", - передает слова Талалаева "Чемпионат".

"Крыльям Советов" пока не присудили техническую победу. После 29 туров РПЛ клуб занимает 15 место в турнирной таблице.

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