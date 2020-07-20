Талалаев высказался об отмене матча с "Сочи"

Теги крылья советовфк сочи

Талалаев высказался об отмене матча с "Сочи"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев высказался по поводу новости о том, что матч 30-го тура с "Сочи" отменен из-за вспышки коронавируса в команде.

"Игра с "Сочи" отменена. Сезон пока вообще оценивать не могу. Надо сначала отойти от него, потом давать оценку всему, что происходит. Мы сейчас в состоянии ожидания. Больше всего пугает неизвестность. Мы ждем. Больше сказать нечего", - передает слова Талалаева "Чемпионат".

"Крыльям Советов" пока не присудили техническую победу. После 29 туров РПЛ клуб занимает 15 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Матч "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится из-за коронавируса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

France Football: "Золотой мяч" не будет вручен в этом году

France Football: "Золотой мяч" не будет вручен в этом году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов