Талант "Барселоны" может отказаться от выступления за сборную Испании



Бори Фати, отец нападающего "Барселоны" Ансу Фати, заявил, что его сын хочет играть за сборную Португалии, а не Испании.

"Я всегда мечтал, что мой сын сыграет за сборную Португалии. Это было и его мечтой, но теперь ее будет сложно осуществить. Недавно я общался с директором португальской федерации футбола. Мы плодотворно пообщались и договорились продолжить общение на следующий день, но больше он мне не звонил.

После матчей за "Барселону" на нас усилила давление испанская федерация. Мне лично звонил президент федерации.

Но все в руках Ансу. Я хочет играть за Португалию. Дома он надевает футболку этой страны", - приводит слова Бори Фати A Bola.

Напомним, что Фати получил испанский паспорт и теперь может вызываться в молодежную сборную. В нынешнем сезоне 16-летний форвард провел за "Барселону" пять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Барселона" пытается переманить перспективного воспитанника "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru