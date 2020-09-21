Талант "Барселоны" не собирается уходить из клуба, несмотря на недоверие Кумана
Полузащитник "Барселоны" Рикард Пуч не собирается уходить из каталонского клуба, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, футболист хочет бороться за место в составе, несмотря на то, что на него не рассчитывает главный тренер команды Рональд Куман.
21-летний Пуч является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонский клуб 15 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Бартомеу высказался об отказе Кумана от услуг Пуча. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14