Талант "Барселоны" отказался играть за Марокко из-за Испании

Фото: инстаграм Абде/Автор неизвестен

Вингер "Барселоны" Абде Эззалзули ответил отказом на предложение марокканской федерации футбола играть за их национальную команду.

Как сообщает издание Marca, Эззалзули отказался ехать со сборной Марокко на Кубок африканских наций и хочет играть за национальную команду Испании.

Отметим, что ранее 20-летний футболист играл за молодежную сборную Марокко.

В нынешнем сезоне Абде сыграл 8 матчей за "Барсу", в которых забил один гол.

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