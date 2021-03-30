Талант "Барселоны" забил гол ударом из-за ворот (видео)

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Талант "Барселоны" забил гол ударом из-за ворот (видео)

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Рики Пуч сумел забить гол после удара из-за ворот. Футболист почеканил мяч, а затем пробил по нему таким образом, что он перелетел через перекладину и закатился в ворота.

"Настоящее и будущее. Рики Пуч", - говорится в описании видео, опубликованном в официальном твиттере "Барселоны".

21-летний Пуч является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне хавбек провел за каталонский клуб 20 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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