Талант ЦСКА перешел в "Амкар"

Фото: твиттер "Амкара"/Автор неизвестен

Защитник ЦСКА Максим Елеев перешел в пермский "Амкар", сообщается на официальном сайте московского клуба.

"Амкар" арендовал футболиста до лета 2022 года. При этом, у пермяков не будет приоритного права выкупа трансфера игрока.

20-летний Елеев является воспитанником ЦСКА. За первую команду "армейцев" он провел один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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