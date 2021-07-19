Талант ЦСКА перешел в "Амкар"
Фото: твиттер "Амкара"/Автор неизвестен
Защитник ЦСКА Максим Елеев перешел в пермский "Амкар", сообщается на официальном сайте московского клуба.
"Амкар" арендовал футболиста до лета 2022 года. При этом, у пермяков не будет приоритного права выкупа трансфера игрока.
20-летний Елеев является воспитанником ЦСКА. За первую команду "армейцев" он провел один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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