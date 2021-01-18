"Талант подставить сразу всех": Уткин высказался о коронавирусе у Дзюбы

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о заражении коронавирусом у нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.

"Как же так получилось, что он подхватил коронавирус? Стали копаться, в частности, где он бывал, и в его "сториз" нашлась история о том, что ночью в московском клубе "Мечта" он что-то делал в караоке. Видимо, смотрел хоккей Россия – Канада. Вот, конечно, у человека удивительный талант подставить сразу всех. Себе – ковид, клубу "Мечта" – инспекции, проверки, почему они были открыты в это время суток. Впрочем, это недоказуемо, потому что "сториз" – это не аргумент", — сказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Дзюба опередил Неймара и Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров в 2020 году. | http://soccernews.ru