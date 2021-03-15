Талант "Валенсии" выбрал сборную, за какую будет выступать. У него было 4 предложения

Полузащитник "Валенсии" Юнус Муса принял решение выступать за взрослую сборную США. Об этом он сообщил в своем Twitter.

У футболиста также были предложения от федераций футбола Англии, Ганы и Италии.

18-летний Муса родился в США в семье с ганскими корнями. В детстве он жил в Италии, а затем переехал в Англию. За "Валенсию" Муса выступает с 2020 года, прове за нее 27 матчей и забил два гола. Провел два товарищеских матча за сборную США.

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