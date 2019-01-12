Талантливые выходцы академии «Ливерпуля», которые поднимут команду на новые вершины

«Ливерпуль» силён, но в клубе уже подрастает целый ряд выдающихся юношей. Поговорим о них.

В последние годы «Ливерпуль» сделал всё, чтобы помочь выпускникам академии пробиться в первый состав. Юрген Клопп превосходно работает с молодёжкой, и команда от этого только выиграет.

Качество важнее количества, считают в клубе, и в 2015 году академия в Кёркби урезала количество игроков на 15%. Самые многообещающие были вынуждены смириться и с другими ограничениями – например, зарплата не может подняться выше 40 тыс. фунтов в год.

Дальше – больше: в тренировочную инфраструктуру будет вложено 50 млн. фунтов. «Мы с нетерпением ждём нового поколения скаузеров», отметил Клопп.

Работа началась в 2019 году, и в 2020 улучшенные условия смогут оценить и юнцы, и взрослая команда. К этому же времени многие ждут появление целого ряда доморощенных звёзд, которые дозревают, выступая на юношеском уровне.

Пока что немец не особо доверяет своим – последним местным пареньком, прорвавшемся в команду, стал Гарри Уилсон в 2017. Из 11 дебютантов лишь Трент Александер-Арнольд стал основным. Четыре выпускника уже покинули «Энфилд», а шестеро в этом сезоне пошли по арендам.

Поговорим о тех, кто сможет повторить успех Александера-Арнольда.

Риан Брустер (18 лет, нападающий)

Риан Брустер провёл большую часть 2018 года вне футбольного поля, восстанавливаюсь после операции на щиколотке и колене. Но теперь он вернулся и уже тренируется со взрослой командой. Если в кого Клопп и верит, это в Райана. Он настолько серьёзно уверен в силах юнца, что летом отказался подписать ещё одного нападающего.

Мастер-завершитель, хорошо знакомый самым преданным из поклонников, готов заявить о себе на весь мир в ближайшее время.

Кёртис Джонс (17, полузащитник)

Рафаэль Камачо не вызывает особого доверия в штабе команды, но вот Кёртис Джонс – другое дело. Ещё немного, и он прорвётся в основную команду.

«Мы видим его потенциал и хотим, чтобы он максимально развил свои способности», - приводит слова Клоппа официальный вебсайт. «Если он готов работать, его ждёт яркое будущее».

Тренер уверен, что если Джонс не будет отвлекаться и сосредоточиться на своей карьере, то станет ключевым игроком «Ливерпуля». У него уже есть физические данные, скорость и техника.

Адам Льюис (19, защитник)

После существенных перестановок в тренерском штабе, после которых клуб покинули Стивен Джеррард и Майкл Бил, а Барри Льютас и Нил Кричли получили повышение, многое изменилось. В частности, резко прибавил защитник Адам Льюис.

Левый защитник – и капитан молодёжной команды до 18 лет – тоже привлёк внимание Клоппа, и тренировался с основным составом.

Учитывая, что летом многие ожидают ухода Альберто Морено, Льюис вполне может рассчитывать занять его место.

Хёрби Кейн (20, полузащитник)

И Уилсон, и Бен Вудберн в список не вошли, поскольку они уже дебютировали в основе. Но Кейн заслуживает включения не меньше них.

После того, как он оправился от жуткой травмы и вернулся к статусу звезды команды до 23 лет, Кейн перешёл в «Донкастар», где тут же закрепился в главной команде.

Универсальный полузащитник, Кейн уверен в себе, талантлив и уже на голову выше всех остальных в Лиге Один. Ему всего 20 лет, и он надеется впечатлить Клоппа на предсезонке.

Бобби Данкан (17, нападающий)

После заветного возвращения в «Ливерпуль» из «Манчестер Сити» Бобби Данкан находился в сумасшедшей форме. 19 голов за 23 игры – отличный результат, как ни крути.

Пока что Данкану всего 17, и надеяться на скорое включение во взрослую команду не приходится. Но он уже дебютировал за команду до 23 лет, и останавливаться – не в его планах.

Брустер является его главным конкурентом, но если такая форма продолжится, игнорировать его будет невозможно.

Неко Уильямс (17, защитник)

Мартин Кеоун считает, что Александер-Арнольд играет не на своей позиции справа, но скоро на этой позиции сможет появиться другой местный игрок – Неко Уильямс.

Пока что Уильямс слишком молод, но стоит немного подождать, и он сможет дать бой более известным конкурентам. Неко нужно быть постабильнее и набраться опыта, но талантом он определённо не обделён.

Джейк Кейн (17, полузащитник)

Совсем ещё юный Кейн не привлекал к себе внимания, пока он не дебютировал в группе повзрослее. Результат – 10 результативных передач в 17 играх.

Кейн креативен и трудолюбив – если он будет продолжать в том же духе, место ему точно найдётся.

Ки-Яна Хувер (16, защитник)

Как Алиссон, Фабиньо и Шакири в основной команде, Ки-Яна Хувер, только летом пришедший из «Аякса», стремительно становится звездой академии.

Дебютировав за молодёжку в сентябре, Хувер добивался успеха каждый месяц: дебют в команде до 19 лет в октябре, в команде до 23 в ноябре и попадание во взрослый состав в декабре.

Он очень юн, но Ки-Яна Хувер уже тренируется с подопечными Клоппа и стремительно набирает опыт. Он также универсален, и играет не только в центре, но и с правого фланга.

Рис Уильямс (17, защитник)

Интерес к «академикам» Нэту Филипсу, Джорджу Джонстону и Конору Мастерсону спал, а вот Рис Уильямс начинает интересовать всё больше.

Ему всего 17, но он очень мощный и удивительно спокойный. Уильямс без проблем кидается в отважные подкаты и впечатляет своей уверенностью.

Выходец Престона чем-то похож на Ван Дейка. Пока предсказать его будущее сложно, но следить за юношей определённо стоит.

Пол Глатцел (17, нападающий)

Данкан был лучшим нападающим «красных», но его товарищ по молодёжке Пол Глатцел в чём-то был не менее хорош, а его универсальность вызывает даже большее уважение.

Пол Глатцел забил 17 мячей за 19 игр. Он – капитан команды до 18 лет и вице-капитан в Молодёжной Лиге УЕФА. А ведь ему ещё нет 18 нет!

Глатцел изобретателен и находчив, и его появление в основе должно случиться уже скоро.

Юрий Сергеев

