Талантливый хавбек покинул "Рубин"

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Талантливый хавбек покинул "Рубин"
Агент полузащитника "Рубина" Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори заявил, что его клиент покинул клуб.

"Мы с клубом договорились прекратить отношения по обоюдному согласию. Ильзат Ахметов стал свободным агентом. Им интересуются клубы из первой пятёрки РФПЛ. Также у нас есть предложения из-за рубежа", - приводят слова Гегечкори российские СМИ.

В этом сезоне 20-летний Ахметов провел за "Рубин" 3 матча и не отметился результативными действиями.

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