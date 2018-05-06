Талантливый хавбек покинул "Рубин"



Агент полузащитника "Рубина" Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори заявил, что его клиент покинул клуб.

"Мы с клубом договорились прекратить отношения по обоюдному согласию. Ильзат Ахметов стал свободным агентом. Им интересуются клубы из первой пятёрки РФПЛ. Также у нас есть предложения из-за рубежа", - приводят слова Гегечкори российские СМИ.

В этом сезоне 20-летний Ахметов провел за "Рубин" 3 матча и не отметился результативными действиями.

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