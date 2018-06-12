Талиска перейдет в английский клуб в начале 2019 года

Теги талискабенфикауотфорд

Талиска перейдет в английский клуб в начале 2019 годаПолузащитник Талиска в начале следующего года может перебраться в Англию.

По данным Sport Witness, о покупке бразильца с "Бенфикой" договорился "Уотфорд".

Ранее "Гуанчжоу Эвергранд" объявил об аренде до декабря футболиста.

Последние два сезона хавбек провел в аренде в "Бешикташе". | soccernews.ru

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