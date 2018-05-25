Талиска перейдёт в итальянский топ-клуб

Атакующий полузащитник "Бешикташа" Талиска в скором времени станет игроком "Ромы".

Как сообщает Football Italia, 24-летний бразилец рассказал партнёрам по команде, что в ближайшее время присоединится к "волкам".

Напомним, что права на Талиску принадлежат "Бенфике", но последние два сезона он провёл в аренде в "Бешикташе".

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