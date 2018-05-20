Талиска попал в сферу интересов топ-клуба АПЛ

Вингер "Бешикташа" Талиска может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Mirror, в услугах игрока заинтересован "Манчестер Юнайтед". Ориентировочная стоимость сделки составляет 40 миллионов евро.

В этом сезоне Талиска провел 47 матчей, в которых отметился 20 голами и 10 ассистами.

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